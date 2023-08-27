الطقس في ليبيا.. أجواء ساخنة غرباً والحرارة تصل لـ 43 درجة  

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن تسود مناطق الغرب أجواءً ساخنة اليوم الأحد، على أن تسجل درجة الحرارة تراجعاً تدريجياً بداية من غدٍ الإثنين على أقصى مناطق الغرب.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني، تتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 43 درجة مئوية، والسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على تلك المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع نشاط رياح جنوبية غريبة تتحول تدرجين يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعاً تدريجياً غداً على أقصى مناطق الغربية وتشمل باقي المناطق يوم الثلاثاء.

وفي منطقة (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على الخليج وبعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاع بسيط بداية من غدٍ على أغلب المناطق.

وبالنسبة لطقس (الجفرة- سبها- غـات -غدامس- الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة، مع احتمال أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و43 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و43 درجة مئوية.