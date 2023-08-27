“العرفي”: لن نصل إلى حل إذا كانت الحكومة القادمة برئاسة الدبيبة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إنه في حال كانت الحكومة القادمة برئاسة الدبيبة فلن نصل إلى حل أبدًا ومسألة دمج الحكومتين أمر مستبعد ومرفوض من النواب.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن كل العوامل ضد الدبيبة وآخرها الاشتباكات التي جرت في طرابلس مؤخرًا والتي تدل على أنه لا يملك السلطة لفرضها على المجموعات المسلحة.

ونوه أن مجلس النواب يبارك ويؤيد العمليات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد العصابات التشادية.

وختم” مهما اختلفنا يبقى الشأن الليبي وأمننا وحدودنا خط أحمر ويجب إنهاء تواجد أي معسكرات في الأراضي الليبية لشن هجمات على الدول المجاورة”.