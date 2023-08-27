الرئيس الإيراني: طهران تعمل على إعادة فتح سفارتها في طرابلس

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أن طهران تعمل على إعادة فتح سفارتها في طرابلس تأكيداً على نية إيران تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك.

وشدد الرئيس الإيراني خلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة بريكس بجنوب إفريقيا على اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية، وأن مشاركتها في أعمال القمة التي احتضنتها جنوب إفريقيا تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الرئيس الإيراني اقترح أن يتم تعزيز التعاون في المجال الصحي وفق تطوير إيران لآليات وأساليب لمعالجة الأمراض التي تعرفها المنطقة.

وشدد الرئيس الايراني على دعم بلاده لجهود “بريكس” والدول الإفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل، وأن آفاقا للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار.

ودعا رئيس إيران الكوني لزيارة طهران للتباحث حول أوجه وآليات رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك.