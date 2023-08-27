افتتاح مبنى إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة الجبل الغربي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي

وشهد حفل الافتتاح حضورًا مميزًا، حيث حضره النائب بمجلس النواب عن مدينة غريان، إضافةً إلى عميد بلدية غريان، ومدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية فرع الجبل الغربي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في البلديات