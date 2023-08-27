افتتاح مبنى إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة الجبل الغربي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي

الوطن|متابعات
افتتح رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وعدد من المدراء والمسؤولين في الشركة المبنى الجديد لادارة التشغيل و الصيانة بمنطقة الجبل الغربي
وشهد حفل الافتتاح حضورًا مميزًا، حيث حضره النائب بمجلس النواب عن مدينة غريان، إضافةً إلى عميد بلدية غريان، ومدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية فرع الجبل الغربي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في البلديات
وتأتي هذه الخطوة ضمن عمليات تنفيذ خطّة عودة الحياة التي تهدف إلى إنشاء العديد من مشاريع التّنمية بمختلف أنحاء ليبيا والتي أطلقها رئيس الحكومة منتهية الولاية.
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