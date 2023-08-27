العرفي: نبارك العمليات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد العصابات التشادية

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن البرلمان يبارك ويؤيد العمليات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد العصابات التشادية، مشيرا إلى أنه مهما اختلفنا يبقى الشأن الليبي وأمننا وحدودنا خطا أحمر ويجب إنهاء تواجد أي معسكرات في الأراضي الليبية لشن هجمات على الدول المجاورة.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “كل العوامل ضد الدبيبة وآخرها الاشتباكات التي جرت في طرابلس مؤخرًا والتي تدل على أنه لا يملك السلطة لفرضها على المجموعات المسلحة”.

وأضاف ” إذا كانت الحكومة القادمة برئاسة الدبيبة فلن نصل إلى حل أبدًا، مشددا على أن مسألة دمج الحكومتين أمر مستبعد ومرفوض من النواب”.