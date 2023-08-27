الحكومة الليبية تقدم معدات وأجهزة طبية لمستشفى الزويتينة

أرسلت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد معدات وأجهزة ومواد طبية إلى لمستشفى الزويتينة .

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحكومة وجهت وزارة الصحة بالعمل الجاد من أجل دعم المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المجمعة وبينت أنها تسعى جاهدة من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن في كل المدن والمناطق وأنها عازمة على تطبيق خطتها في تطوير البنية التحتية بكافة القطاعات.

وجاءت هذه الدفعة من المعدات بعد تعليمات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأوضاع اللوجستية في المستشفيات والمراكز الصحية والاستجابة لنداءات الكوادر الطبية.