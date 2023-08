رئيسا جنوب أفريقيا والكونغو يكشفان عن زيارة قريبة إلى ليبيا

قال رئيس جنوب أفريقيا “سريل رامافوزا” إنه سيزور ليبيا قريبا لتفعيل التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، بحسب مانشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

رامافوزا وخلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على هامش قمة “بريكس” أعرب عن سعادته بعودة ليبيا إلى دورها القيادي في القارة السمراء.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أكد رامافوزا على الاهتمام الذي توليه جنوب أفريقيا تجاه ليبيا، مشيرا إلى العلاقات بين البلدين والتكامل التاريخي بينهما على مدار العقود الماضية.

وأوضح رامافوزا أن بلاده تسعى للوقوف مع ليبيا، والمساهمة في تحقيق استقرارها وعودتها لمقدمة الصف الأفريقي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

من جانبه، أشار الكوني إلى حاجة ليبيا للاستفادة من نموذج جنوب أفريقيا في تجاوز الأزمات والجروح التاريخية والتفرقة العنصرية، والانتقال إلى دولة مستقرة ومتطورة.

وذكر الكوني أن دعم جنوب أفريقيا لجهود ليبيا في تحقيق الاستقرار وتجاوز الأزمات الحالية، سيكون له مردوده التاريخي في تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

من جانبه، كشف الرئيس الكنغولي “دوني ساسو نغيسو” بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا خلال لقائه الكوني على هامش القمة، عن وجود ترتيبات لإجراء زيارة قريبة إلى ليبيا، في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لرعاية المصالحة الوطنية في البلاد.

هذا وشارك موسى الكوني في أعمال قمة “بريكس” التي انعقدت في جنوب أفريقيا، ممثلا عن اتحاد المغرب العربي، إلى جانب أكثر من 76 دولة.

المصدر: المجلس الرئاسي

