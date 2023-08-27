مباحثات مصرية إيطالية حول دعم الحل السياسي في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد الطرفان، خلال اتصال هاتفي، ضرورة دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أطلع شكري نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن الأوضاع في ليبيا ودعم مسارات الحل السلمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وإيطاليا.

وناقش الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وصولاً إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، فضلاً عن تناول الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية الإيطالي استمع إلى تقييم الوزير سامح شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم.

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واتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.