الملف الليبي يتصدر مباحثات هاتفية لوزيري خارجية مصر وإيطاليا

تصدر الملف الليبي، نقاش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره على إطلاع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن “شكري” تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، من وزير خارجية إيطاليا “أنطونيو تاياني”.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال “يأتي في إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وإيطاليا.

وأضاف “أبو زيد” أن الاتصال “تناول سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وصولاً إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، فضلاً عن تناول الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط”.

وأضاف “السفير أبو زيد”، بأن وزير الخارجية الإيطالي استمع إلى تقييم الوزير سامح شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم.

كما تطرق الاتصال إلى “الوضع في ليبيا حيث حرص وزير الخارجية المصري على إطلاع نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن بتطورات الوضع السياسي والأمني، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة”.

واتفق الوزيران على “استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم”.