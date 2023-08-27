الحصادي: السيادة الوطنية ووحدة ليبيا ليست للمساواة وتصفية الحسابات والتوظيف الخاطئ

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن الكليات الوطنية والمصلحة العليا للوطن ينبغي أن تجمع الليبيين وأن نتوافق ونتفق عليها ،بعيدا عن الاختلاف السياسي والعسكري والمناطقي.

الحصادي رأى في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن على رأس تلك الكليات الوطنية ( السيادة الوطنية ووحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، وسلمها المجتمعي)، وألا تكون هذه الأولويات للمساومة وتصفية الحسابات والتوظيف الخاطئ.