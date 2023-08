اختطاف المواطن “أبوزيد الجبو” من قبل سيارات عسكرية وملثمين وسط بنغازي

أفادت منظمة رصد الجرائم في ليبيا باختطاف المواطن “أبوزيد الجبو” منتصف الشهر الجاري من وسط مدينة بنغازي.

وذكرت المنظمة في بيان لها، أن الجبو البالغ 56 عاما، اختطف حين كان يقود سيارته رفقة ابنيه في حي الفويهات وسط بنغازي، وفقد الاتصال به ولا يزال مصيره مجهولا.

وأوضحت المنظمة أن 3 سيارات عسكرية يستقلها مسلحون ملثمون يرتدون ملابس مدنية اعترضوا سيارة الجبو واقتادوه إلى إحدى السيارات العسكرية قبل مغادرة المكان.

وأدانت المنظمة حادثة الاختطاف، محملة السلطات بالمنطقة الشرقية مسؤولية الجبو، داعية إلى الإفراج عليه دون قيد أو شرط، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في اختطافه.

ودعت المنظمة السلطات القضائية في البلاد، إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في اختطاف الجبو وجميع حالات الخطف والاختفاء القسري الأخرى، وتقديم الجناة إلى العدالة.

يذكر أن “أبوزيد الجبو” اختطف العام الماضي من قبل كتيبة طارق بن زياد واحتجز في سجن قرنادة لـ50 يومًا دون محاكمة، بحسب منظمة رصد الجرائم في ليبيا.

المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا

