“السايح” يبحث مع “هورندال” استعدادات المفوضية للانتخابات

الوطن| متابعات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل والوفد المرافق لها،بحضور عضو المجلس أبوبكر مرده، وذلك بديوان المجلس.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة فيمجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

واستعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

ورافق أعضاء المجلس هارندل في جولة بمقر المفوضية وذلك في سياق اطلاعها على مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتيةوالتكنولوجية.

وشملت الجولة المرصد الإعلامي ومركز العد والإحصاء، وبعض المقرات الحيوية الأخرى، وأكدت السيدة هارندل أن دعم بلادها لجهود المفوضية مستمر لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.