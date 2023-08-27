سفيرة بريطانيا: نواصل دعم جهود المفوضية لإنجاز الانتخابات

أكدت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هارندل خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح تواصل دعم جهود المفوضية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمقر المفوضية بحضور عضو المجلس أبوبكر مرده، بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

ورافق أعضاء مجلس المفوضية سفيرة بريطانيا في جولة بمقر المفوضية لإطلاعها على مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، وشملت الجولة المرصد الإعلامي ومركز العد والإحصاء، وبعض المقرات الحيوية الأخرى.