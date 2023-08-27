الكوني: ليبيا بحاجة للاستفادة من نموذج جنوب إفريقيا في تجاوز الأزمات

ليبيا – أعرب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، على هامش أعمال قمة بريكس عن سعادته بعودة ليبيا إلى دورها القيادي في القارة ومشاركتها ذات القيمة الخاصة في أعمال هذه القمة العالمية، والمواعيد الإفريقية الأخرى.

الرئيس سيريل رامافوزا أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على الاهتمام الذي توليه جنوب إفريقيا لدولة ليبيا التي ارتبطت معها بتاريخ من الصداقة والتكامل التاريخي.

وقال الكوني:” كما وقفت ليبيا مع جنوب إفريقيا عندما كانت بحاجة للدعم، فأننا نسعى اليوم للوقوف مع ليبيا وحتى تحقيق استقرارها وعودتها لمقدمة الصف الإفريقي”.

وأوضح الكوني للرئيس الإفريقي حاجة ليبيا للاستفادة من نموذج جنوب إفريقيا في تجاوز الأزمات والجروح التاريخية والتفرقة العنصرية ،ونجحت في خلق دولة وطنية مستقرة وفائقة التطور،مؤكدا أن دعم جنوب إفريقيا لجهود الدولة الليبية في تحقيق الاستقرار وتجاوز الأزمات الحالية، سيكون له مردوده التاريخي في تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية المتجذرة في عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين.

هذا وقد وعد الرئيس رامافوزا بزيارة قريبة إلى ليبيا لبحث آفاق تفعيل التعاون الاقتصادي والاستراتيجي وخلق مسارات من التكامل تنتظرها القارة.