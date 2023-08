النيابة العامة تفتح تحقيقا في واقعة “الرميح”، وتكشف ملابسات الحادثة

أعلن مكتب النائب العام فتح تحقيق في واقعة الشروع في قتل امرأة في محيط قرية المغرب العربي المعروفة بـ”الريقاتة” في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المكتب في منشور على حسابه أمس أن المتهم قُتل فور مداهمة محل إقامته في إطار التحقيق بتهمة شروعه في قتل زوجته وإصابتها بعيارين ناريين في رأسها.

ووفق مكتب النائب العام، فإن زوجة المتهم ما زالت على قيد الحياة وأنها تتلقى العلاج في أحد المستشفيات بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب أن نيابة شمال طرابلس هي من تتولى إجراءات التحقيق والتقصي في الحادثة وطلب سماع أقوال الشهود لاستجلاء حقيقة الواقعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للحظة إطلاق رصاص واشتعال نيران بمبانٍ مجاورة جراء المناوشة التي دارت خلال محاولة القبض على المتهم المدعو “عبد الرحمن الرميح” المقلب بـ”العلم”.

من جهتها أعلنت هيئة السلامة الوطنية تحركها إلى المكان نفسه وتمكنها من إخماد حرائق في عدة شقق بالمنطقة.

المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار

