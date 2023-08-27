عمداء بلديات فزان يثمنون جهود القوات المسلحة في حماية الحدود الجنوبية

الوطن| متابعات

ثمن عمداء بلديات فزان جهود القوات المسلحة والاجهزة الأمنية في الحدود الجنوبية الليبية التي تسعى لضبط الحدود الليبية الجنوبية من الخارجين عن القانون ومهربي البشر والمجموعات المسلحة الأجنبية التي تتخذ من بعض المقار الحكومية الخدمية مواقع تمركز لها.

وأضافوا في بيان صادر أن الجنوب هو صمام أمان الأمة الليبية، وأن إجراءات بسط الأمن به ، خطوة شديدة الأهمية وزيادة انتعاش دورة الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات.

وأكدوا أن ليبيا اليوم تمر بمرحلة تأسيس جديدة يجب أن يسجل فيها كل الليبيين مواقف مشرفة شرقاً وغرباً وجنوباً مشددين بان تأمين الحدود وحماية مقدرات الدولة فرصة تاريخية لا تكرر وواحدة من المواقف التي سيسجلها التاريخ.

ودعوا الى الخطوات الهامة للنهوض بفزان واستعادة الحياة بها وإعادة الشركات الوطنية والاجنبية لاستكمال أعمالها احد أهم هذه الخطوات لإنهاء صفحة الأمس إلى الأبد .

وختموا “ليبيا عامة والجنوب خاصة ليس بمعزل عن المنظومة الدولية والإقليمية.”