رئيس الحكومة الليبية يوجه بفتح معبر امساعد لمدة 24 ساعة لعبور العالقين منذ أيام

أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تعليماته بالفتح الفوري لمعبر امساعد الحُدودي لمدّة 24 ساعة؛ من أجل عبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة الليبية اليوم الأحد إلى معبر امساعد الحدودي للاضطلاع على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بالمعبر.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه رافق حماد خلال الزيارة رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقُوات المسلّحة خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة سليمان العبار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي.

وعقد رئيس الحكومة الليبية والوفد المُرافق له عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

والتقى رئيس الحكومة عددًا من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلَا البلدَين، حيث اِستمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهدًا بمعالجة هذا الأمر.