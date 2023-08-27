التحقيق في واقعة الشروع في قتل رجل لزوجته ومقتله خلال عملية القبض عليه

ليبيا – باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة الشروع في قتل امرَأَة من قبل زوجها في محيط قرية المغرب العربي بالعاصمة طرابلس.

النيابة العامة أكدت في بيان لها أن المتهم توفى أثناء مداهمة محل إقامته لفرض القبض عليه.

وأشارت إلى أنه يجري التحقيق مع شهود واقعة قتل المتهم أثناء واقعة المداهمة وسماع أقوالهم لاستجلاء حقيقة الواقع.

ولفتت إلى أنه قد ارتبط هذا البحث ببحث آخر كان محله واقعة وفاة المتهم ( ع . ر ) فَوْر مداهمة محل إقامته لفرض تدبير القبض عليه فانتقل المحقق إلى حيث جثمان المتوفى ودون ما أسفرت عنه مناظرة الجثة ثم أخذ في تقصي الأسباب المؤدية إلى استعمال الأسلحة بفحص محل الواقعة.