بعد محاولة اغتيال رئيسه.. اعتداء على مقر الهلال الأحمر ببنغازي

أعلن الهلال الأحمر الليبي تعرض مبنى أمانته العامة في بنغازي إلى النهب والتخريب بتحطيم بعض محتوياته المكتبية.

وطالب الهلال الأحمر الليبي في منشور اليوم، بإبعاد مقرات الجمعية ومتطوعيها عن “أي صراع أو نزاع”، داعيا الأجهزة الأمنية إلى حماية ممتلكاته.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مرعي الدرسي تعرضه لـ”محاولة اغتيال من المدعو ماهر الزوي بعد إصراره على استقلال الجمعية وحيادها وعدم التدخل في قراراتها”، طبق قوله.

وأضاف الدرسي في خطاب خصّ به خليفة حفتر الجمعة، أنه قد تم تهديد أعضاء الجمعية العمومية من قبل “الزوي”.

وطالب الدرسي مديري الفروع والمتطوعين بأخذ الحيطة والحذر وتنفيذ ما يطلب منهم حفاظا على سلامتهم، وفق قوله.

المصدر: جمعية الهلال الأحمر الليبي

