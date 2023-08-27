رئيس الحكومة الليبية يطّلع على أوضاع معبر امساعد الحدودي

اطّلع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حمّاد، اليوم الأحد، على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر امساعد الحدودي.

وجاء ذلك ضمن زيارةٍ رفيعة المُستوى، رافقه خلالها رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقُوات المسلّحة عميد ركن خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية السيّد فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار السيّد حاتم العريبي.

وعقد رئيس الحكومة والوفد المُرافق له عدداً من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

واِلتقى حماد عدداً من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلَا البلدَين، حيث اِستمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهداً بمعالجة هذا الأمر خاصة وأن الحكومة الليبية تحرص على الاِستجابة لمُناشدات المُواطنين والوقوف عليها عن كثب.

وأمر رئيس مجلس الوزراء بفتح معبر امساعد الحُدودي لمدّة 24 ساعة؛ لعبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام.