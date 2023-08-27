“حماد” يطّلع على الأوضاع العامة والأمنية بمعبر امساعد الحدودي

الوطن| متابعات

اطّلع رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حمّاد، على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر امساعد الحدودي، في زيارةٍ رفيعة المُستوى رافقه خلالها رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقُوات المسلّحة عميد ركن خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وعقد حماد والوفد المُرافق له عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

والتقى عددًا من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلا البلدين، حيث استمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهدًا بمعالجة هذا الأمر خاصة وأن الحكومة الليبية تحرص على الاستجابة لمُناشدات المُواطنين والوقوف عليها عن كثب.