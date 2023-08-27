المنقوش: دور الاتحاد الأوروبي داعم لاستقرار ليبيا

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، خلال لقائها سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل عن تقديرها لدور الاتحاد الأوروبي الداعم لاستقرار ليبيا.

وبينت وزارة الخارجية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن اللقاء جرى بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، بمناسبة انتهاء مهام ساباديل كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وأشادت الوزيرة بجهود السفير خلال فترة عمله، والتي عزز خلالها برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون المختلفة مع حكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه عبر ساباديل عن شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية والحكومة خلال فترة عمله، والتي يسرت له أداء مهامه الدبلوماسية، وتنفيذ البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودولة ليبيا.