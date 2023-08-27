الشيباني: معدلات التضخم الحقيقة أعلى بكثير من بيانات المؤسسات الحكومية

ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن معدلات التضخم الحقيقة أعلى بكثير من بيانات المؤسسات الحكومية.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال:” إن معدلات التضخم حَسَبَ سنة الأساس 2008 وسعر الصرف الذي زاد من 1.25 للدولار إلى 4.81 دنانير للدولار، وصلت إلى مستويات أعلى، خاصة أن ليبيا تستورد 80 في المائة من احتياجها من الخارج وهو مؤشر يحتاج إلى تغيير”.

وأوضح أن بيانات مصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط قدمت قراءة غير دقيقة؛ لأنها لم تقرأ المعطيات من الانقسام الحكومي والسياسي الحاصل بالبلاد،مؤكدًا بأن معدلات التضخم تقتصر على العاصمة طرابلس دون وجود بيانات حول معدلات التضخم في مناطق شرق ليبيا وجنوبها.