الكوني للرئيس الصيني: ندعو الشركات لاستئناف أعمالها في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع الرئيس الصيني “شي جين بينغ” رفع حالة القوة القاهرة لاستئناف عمل الشركات الصينية في ليبيا.

الجانبان وخلال لقائهما على هامش قمة “بريكس” المنعقدة بجنوب أفريقيا، ناقشا آليات تفعيل التعاون الإستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشدد الكوني على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصينية في الإسراع بإنجاز مشاريع الإعمار، وفق رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات الصينية، واستئناف الأعمال المتوقفة منذ العام 2011.

واعتبر الكوني أن هذه تعد رسالة قوية مطمئنة لكافة الشركات العالمية، بشأن تحقق الاستقرار في البلاد، ونجاح الجهود المبذولة مع الدول الأفريقية في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن اهتمامه بتطوير العلاقات الصينية الليبية وفق آفاق إستراتجية واقتصادية تذهب باتجاه مسار التكتل الاقتصادي العالمي الجديد “بريكس”.

وأكد الرئيس الصيني استعداد بلاده لتعميق الثقة السياسية المتبادلة مع ليبيا، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

المصدر: المجلس الرئاسي

