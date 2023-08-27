ديبي: حدودنا مع ليبيا والنيجر تتطلب مزيداً من اليقظة

قال رئيس المجلس الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي، إن ولاية تيبستي، المنطقة الحدودية مع ليبيا والنيجر، تتطلب المزيد من اليقظة.

ودعا ديبي، ما وصفها بالقوى الحية في المنطقة إلى لعب دور أساسي في مساعدة قوات الدفاع والأمن في إتمام مهمتها، المتمثلة في تأمين الحدود وحماية الأشخاص والممتلكات.

وأمس، وصل ديبي مدينة برداي بولاية تيبستي، قادماً من القاعدة العسكرية “كوري 60” التابعة للولاية، بعد أن أمضي فيها أسبوعا كاملا.

وأكد الرئيس الانتقالي، في كلمة له، بعد زيارته التقييمية للوضع الأمني، والوقوف على فاعلية الإجراءات المتخذة، أن سلطة الدولة التي كانت غائبة في الماضي صارت اليوم مفروضة بالكامل على المنطقة.

وبحسب الرئاسة التشادية، ذكّر ديبي أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في سياق إقليمي يتسم بالاضطرابات، وبالتالي يجب نبذ الخلافات، للتصدي للتحديات الأمنية التي تحيط بالبلاد، والعمل على تشكيل مستقبل أفضل لولاية تيبستي بشكل خاص، وتشاد بشكل عام.

تزامنت جولة الرئيس الانتقالي في الحدود مع اشتباكات بين القوات التشادية ومجموعات المعارضة التشادية المسلحة التي تتحصن داخل الأراضي الليبية.

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وشن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، عملية عسكرية وأمنية واسعة النطاق جنوب البلاد، لطرد مجموعات مسلحة أجنبية على الحدود الليبية – التشادية.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن طائرات وجهت ضربات لمجموعات مسلحة تتخذ من ليبيا منطلقا لتنفيذ هجمات على دول الجوار.

وأوضح المسماري أن التوتر السياسي والأمني الذي تمر به دول جوار ليبيا أسهم في ضعف قدرة تلك الدول في التحكم والسيطرة على حدودها، مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.