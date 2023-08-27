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بوقعيقيص: الجيش يناضل في الجنوب من أجل ضبط حدودنا المنتهكة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رص

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن الجيش الليبي يقاتل من أجل استرجاع السيادة على الجنوب المستهدف والعامر بالخيرات ويناضل من أجل ضبط حدودنا المنتهكة من الجار والبعيد.

حيث قالت بوقعيقيص في منشورٍ لها عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك: “لقد علمت أن الجيش يعيد سكان مرزق الليبيين الى بيوتهم التي طردوا منها عنوة واحتلتها العصابات الغازية،والوقود الذي كان يذهب للتهريب أصبح يتواجد بانتظام كما هو الحال في باقي المدن الليبية”.

وختمت بوقعيقيص منشورها : ” دمت عزيزا ياوطني وحفظ الله جيشك الذي لا يعرف المستحيل”.

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الوطن الليبية

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