الكوني يتفق مع الرئيس الصيني على عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا

ليبيا – توافق عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والرئيس الصيني شي جين بينغ على تفعيل التعاون الاستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا في إطار شراكة استراتيجية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة.

الكوني شدد خلال لقائه الرئيس الصيني على هامش أعمال قمة بريكس،بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في دعم جهود الدولة الليبية باتجاه تحقيق الاستقرار والتسريع بإنجاز مشاريع الاعمار، وفق رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات الصينية في ليبيا، وعودة الشركات التي لها أعمال متوقفة في ليبيا، وفتح باب الاستثمار بشكل واسع أمام مختلف الشركات الصينية، لافتا إلى أن الصين كقوة عالمية ضاغطة، ترسل بذلك رسالة قوية مطمئنة لكافة الشركات العالمية، بشأن تحقق الاستقرار الذي صار يتأكد في ليبيا، ونجاح الجهود المبذولة مع الدول الإفريقية ودول الجوار وأوروبا في هذا الصدد.

وأضاف الكوني خلال اللقاء بأن مشاريع الإعمار في ليبيا تحتاج الخبرات الصينية، وأن النموذج الصيني للنهوض الاقتصادي، والذي حققت من خلاله الصين قفزة نهضوية نوعية، وتمكنت وبسرعة استثنائية من الانتقال إلى مستوى عالمي استثنائي، يشكل نموذجا جدير بأن يحتذى.

من جهته، أعرب الرئيس الصيني عن اهتمامه بتطوير العلاقات الصينية الليبية وفق آفاق استراتيجية واقتصادية تذهب باتجاه مسار التكتل الاقتصادي العالمي الجديد “بريكس”،مرحبا بالتعاون المشترك مع ليبيا، ودعم صيرورة النهوض بالدولة وبناء البلد، مشيرا إلى أن التعاون الخلاق بين البلدين يتأخر.

ووعد الرئيس الصيني بتوجيه تعليماته للشركات الصينية للعودة للعمل في ليبيا، ودعم انطلاقة الإعمار في البلد، مؤكدا على أنّ الصين مستعدة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة مع ليبيا، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وفق شراكة استراتيجية شاملة.