قال نائب وزير الداخلية التشادي “إبراهيم الأصيل”، إن المجموعات المسلحة المتسببة في التوترات الأخيرة على الحدود مع ليبيا؛ تتمركز في مناطق حدودية وعرة بين البلدين

وأوضح نائب الوزير في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هؤلاء المسلحين موجودون منذ فترة طويلة في منطقة جبلية أقصى الجنوب الليبي والشمال التشادي، وهم خارج السيطرة الأمنية الليبية والتشادية.

وأضاف نائب وزير الداخلية التشادي أن المجموعات المسلحة تكونت في فترات الفوضى السياسية في ليبيا، إذ شارك بعضهم في النزاعات الليبية وبعضهم أصبح مرتزقة، والبعض الآخر أعلن نفسه ضمن المعارضة الليبية.

وكانت جبهة الوفاق التشادية قد كشفت عن عملية توغل للجيش التشادي داخل الأراضي الليبية بهدف مهاجمة ما وصفته بـ”القاعدة الخلفية” في ليبيا وفق بيان صادر عنها.

وقالت الجبهة في بيانها إن المجلس العسكري التشادي الحاكم خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، بقصفه الجوي على قواعد الجبهة مخلفا 3 قتلى وأربعة جرحى على الأقل داخل الأراضي الليبية.

كما أعلنت الجبهة خرقها لوقف إطلاق النار الموقع من جانب واحد، معلنة الحرب على الجيش والرد “المؤلم” وغير المقيد على العمليات الجوية التي استهدفتهم.

وأطلقت قوات حفتر عملية عسكرية واسعة في الحدودية الجنوبية للبلاد، تهدف إلى تأمين حدود الدولة، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر “أحمد المسماري”.

وقال المسماري إن العملية تأتي نظرا لما تمر به المنطقة خلال الأشهر الماضية مما ساهم في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الحالية تشارك فيها القوات برا وجوا ولن تتوقف العملية حتى تحقيق أهدافها التي وضعتها لها القيادة، وفق قوله.

المصدر: وكالة “سبوتنيك” الروسية

The post تشاد: المسلحون على الحدود خارج السيطرة الأمنية الليبية والتشادية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار