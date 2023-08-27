السفيرة البريطانية: مستمرون في دعم جهود مفوضية الانتخابات الليبية لإنجاز كافة الاستحقاقات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأحد، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هارندل والوفد المرافق لها، بحضور عضو المجلس السيد أبوبكر مرده، وذلك بديوان المجلس.

تناول اللقاء بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن أعضاء المجلس رافقوا هارندل في جولة بمقر المفوضية، في سياق اطلاعها على مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية،وشملت الجولة المرصد الإعلامي ومركز العد والإحصاء، وبعض المقرات الحيوية الأخرى.

ومن جانبها أكدت السفير البريطانية أن دعم بلادها لجهود المفوضية مستمر لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.