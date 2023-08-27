“الرئيس الإيراني” يؤكد رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا

الوطن| رصد

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على رغبة بلاده في تفعيل كافة اوجه التعاون المشترك مع ليبيا.

وعبر رئيسي عن اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز ازمتها وعودة دورها على الساحة العربية والعالمية، وذلك خلال لقائه على هامش قمة بريكس، مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني.

اقترح رئيسي على الكوني، أن يتم تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي وفق تطوير ايران لأليات وأساليب معالجة الامراض التي تعرفها المنطقة.

وشدد على دعم بلاده لجهود “بريكس” والدول الافريقية لخلق مناخاً اقتصادياً قوياً ومستقلاً، وان آفاق للتعاون المشترك بين ليبيا وايران من شأنها ان تعزز هذا الاختيار.

هذا ووجه رئيسي دعوة للكوني لزيارة طهران في اقرب فرصة للتباحث حول اوجه واليات رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك.