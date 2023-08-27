البركي: العصابات التشادية يستغلون مناطقنا الحدودية لتصفية حساباتهم مع النظام الحاكم في تشاد

ليبيا – وجه المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني،تحية وطنية للجيش لتقديمه أروع الملاحم البطولية في تأمين الحدود الجنوبية.

البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” تحية وطنية صادقة للجيش العربي الليبي وهو يقدم أروع الملاحم البطولية في تأمين الحدود الجنوبية، ومطاردة فلول العصابات التشادية الذين يستغلون المناطق الحدودية لتصفية حساباتهم مع النظام الحاكم في تشاد،والاعتداء على مقدرات الشعب الليبي وسيادته،

إنها ملحمة وطنية تعني كل ليبي وطني وشريف”.