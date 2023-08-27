وزيرة خارجية الوحدة تستقبل السفير الأوروبي بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن المنقوش أشادت خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، بجهود السفير خوسيه ساباديل خلال فترة عمله في ليبيا والتي عزز خلالها برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون المختلفة مع حكومة الوحدة الوطنية، معربة عن تقديرها لدور الاتحاد الأوروبي الداعم لاستقرار ليبيا.

وأضافت الوزارة أن السفير الأوروبي عبر من جانبه عن شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية والحكومة خلال فترة عمله في ليبيا والتي يسرت له أداء مهامه الدبلوماسية، وتنفيذ البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

والتقى السفير الأوروبي في أوقات سابقة كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي، وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في ختام مهمته في ليبيا.