وصفته بالتاريخي.. الخارجية الإسرائيلية تكشف تفاصيل لقاء كوهين مع نجلاء المنقوش

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد أن لقاء تاريخيا حسب وصفها بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، حيث التقى الوزير إيلي كوهين الأسبوع الماضي في إيطاليا بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وهو الاجتماع الأول على الإطلاق بين مسؤولين رفيعين بين البلدين.

وقال البيان إن اللقاء جرى الأسبوع الماضي في إيطاليا، وعقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال كوهين في بيان: “تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وجاء في البيان أيضا أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين، و”إمكانية التعاون بين الدولتين، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.

العام الماضي، نفى رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، صحة “شائعات” عن لقائه مسؤولين إسرائيليين في الأردن.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته منصة “حكومتنا” الليبية؛ ردا على ما ذكرته وسائل إعلام من أن “الدبيبة التقى مع مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الأردنية”.

وقالت الحكومة الليبية، في البيان، إن “الدبيبة ينفي الشائعات التي نشرتها إحدى القنوات حول لقائه بمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية”.

وأضافت: “ذلك لم يحدث، ولن يحدث في المستقبل، وموقفنا ثابت وواضح من القضية الفلسطينية”.