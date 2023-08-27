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وزيرا خارجية ليبيا وإسرائيل يلتقيان بوساطة إيطالية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / Independent
مصدر الخبر / Independent

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الأحد أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعاً مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا خلال الأسبوع الماضي على رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

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وقال كوهين في بيان “تحدثت إلى وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وجاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و”إمكان التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.

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