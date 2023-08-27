وزير خارجية إسرائيل يلتقي نظيرته الليبية لبحث "التعاون"

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اجتماعا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد.

وجرى اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال كوهين في بيان: “تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وجاء في البيان أن “الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.