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جهاز الأمن الداخلي: حمّاد عقد اجتماعاً للوقوف على مشاكل منفذ امساعد

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي أسامة محمد الدرسي وعميد خالد خليفة حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية ووكيل وزارة الداخلية ورئيس جهاز المخابرات المنطقة الشرقية ورئيس هيئة الاستقرار، على هامش زيارته لمدينة امساعد.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز الأمن الداخلي، فإن الاجتماع يأتي للوقوف على مشاكل المنفذ البري امساعد والعمل علي حللتها وفق الخطة الموضوعة لفرض هيبة الدولة وتفعيل الأجهزة الأمنية.

وكان حمّاد، تفقد اليوم الأحد، الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر امساعد الحدودي.

وعقد حماد، والوفد المُرافق له، عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

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صحيفة الساعة 24

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