نجل الغرياني يعلق على لقاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل

علق سهيل الغرياني، نجل المفتي الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، على ماتردد عن لقاء وزيري خارجية إسرائيل وليبيا الأسبوع الماضي في إيطاليا .

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد أن لقاء تاريخيا حسب وصفها بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، حيث التقى الوزير إيلي كوهين الأسبوع الماضي في إيطاليا بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وهو الاجتماع الأول على الإطلاق بين مسؤولين رفيعين بين البلدين.

وقال الغرياني :”وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين صرح بلقائه وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش . نقلا عن موقع إسرائيل 24 وجروسلم بوست وبعض، القنوات العبرية، بداية التطبيع خطوة خطوة، كخطوات الشيطان”.

وأضاف الغرياني : “في انتظار بيان الحكومة بالخصوص بالنفي أو عكسه … المواقع الصهيونية ذكرت أنه لم يصدر أي تصريح من الوزيرة حتى اليوم الأحد”.