تكريم مدير أمن سرت بعد تأمين افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية

أثنى خالد مفتاح المبروك الهليب رئيس مكتب الإدارة الانتخابية سرت (أحد فروع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات) على الجهود الفاعلة التي قُدّمت من جانب مديرية الأمن بالبلدية، في التأمين وفرض النظام أثناء مراسم حفل افتتاح مقر الإدارة الانتخابية سرت الأيام الماضية.

وبحسب بيان مديرية أمن سرت، فإن ذلك يأتي تقديرا للجهود الأمنية الطيبة التي تدفع بها مديرية الأمن وإدارتها في جانبي التأمين والمجاهرة بالأمن والعمل على ترسيخ دور المديرية الأمني وبكل فاعلية.

وأضاف البيان، أنه تم تقديم شهادة شُكر ودرع تميز لمدير الأمن على حد قول رئيس مكتب الإدارة المهندس خالد الهليب، ورفيقه سالم علي القعود منسق الدعم اللوجستي بالإدارة الانتخابية.