الوطنية العليا للانتخابات تعتمد الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية وتواريخ إجراء عملية الإقتراع

طرابلس 27 أغسطس 2023 (وال)- اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد؛ الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية وتواريخ إجراء عملية الإقتراع الخاصة بكل بلدية، وفق المادة الأولى من القرار رقم (46) لسنة 2023 م، بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية، الذي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.

وطالب مجلس مفوضية الانتخابات في المادة الثانية من القرار، الإدارة العامة بوضع الخطط التنفيذية لعملية الانتخابات المحلية وعرضها عليه في أجل أقصاه 28 سبتمبر المقبل.

وألحقت المفوضية بقرارها قوائم بفئات البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية، بينها 47 بلدية في المنطقة الغربية، و16 بلدية من المنطقة الشرقية، و24 بلدية في المنطقة الجنوبية، حددت مواعيد انتخابات مجالسها.

كما نشرت مفوضية الانتخابات قائمة ضمت 44 بلدية؛ سيجري تحديد موعد انتخابات مجالسها لاحقًا، بالإضافة إلى 14 بلدية مطلوب التحقق من قرارات إنشائها.

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية الذي أقره مجلس النواب في يونيو الماضي. (وال – طرابلس)

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