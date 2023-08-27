البيوضي: لدى الدبيبة قناعة داخلية بأن دور حكومته الحالية قد انتهى

أكد سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، أن حراك 17 فبراير يعيش حالة تفكك وانقسام من الداخل.

وكتب قائلًا على فيسبوك “بعيدا عن جدليات اللقاء بين الدبيبة وبعض قادة الحراك في مصراتة ورغم البيانات والتصريحات والتطمينات فإن الحراك تم تفجير من الداخل وهو يعيش حالة تفكك وانقسام أفقي ورأسي، ويمكن الجزم بأنه انتهى”.

وتابع؛ أن “اللافت في لقاء الأمس هو طلب الدبيبة الدعم من الحراك لتشكيل حكومة جديدة برئاسته، وهذا الطلب لوحده كاف لتأكيد (المؤكد)، لكن أهم ما فيه هو القناعة الداخلية لدى الدبيبة (نفسه) بأن دور حكومته الحالية قد انتهى”.

وأردف؛ “وهو يعمل الآن على إنتاج نفسه من جديد من خلال مناورة فاشلة سيسعى من خلالها على أن يكون رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، وهي أخطر رسالة قذفها الدبيبة لقادة الحراك من سيستوعبون بعد (فوات الأوان)”.

وختم موضحًا أن تلك الرسالة هي أن “الهدف السياسي من اللقاء بهم لم يكن تلك الوعود الزائفة التي تحصلوا عليها، بل إن الهدف الاستراتيجي للقاء هو تفكيكهم من الداخل وإخراجهم من المعادلة المحلية كطرف يمكن الوثوق به”.