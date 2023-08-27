وزير الخارجية الإسرائيلي: لقائي مع المنقوش تناول التعاون وترميم كنس ومقابر يهودية بليبيا

نقل موقع ” i24NEWS” الإسرائيلي، عن بيان صادر عن الخارجية الإسرائلية، تفاصيل لقاء وزيرة الخارجية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم “كشف النقاب مساء اليوم الأحد عن اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، هذا هو الاجتماع الأول بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، بهدف دراسة ‘مكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي”.

وتابعت، أن “كوهين قال وفقا للبيان الصادر عن وزارته بأن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا” وأضاف: “حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وامكانيات هائلة لدولة إسرائيل”.

وأردفت الصحيفة العبرية، أن كوهين تابع: “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد”.