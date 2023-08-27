المشري يدعو لإسقاط حكومة الدبيبة

هاجم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري،حكومة الوحدة الوطنية داعيا الى اسقاطها وذلك ردًا على على أنباء لقاء وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وقال المشري في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”: “مع تواتر الأنباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزياراتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها”.

والتقت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش،وزير خارجية الكيان الصهيوني ايلي كوهين في إيطاليا، الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد.

وقال كوهين في بيان: “تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وجاء في البيان أن “الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.