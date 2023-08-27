المنقوش تلتقي نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا

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كشفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأحد أن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وأوضحت الوزارة – وفقا لـ”أيرونيوز” – أن اللقاء الذي وصفته بالتاريخي جرى الأسبوع الماضي بالعاصمة الإيطالية روما برعاية وزير الخارجية أنطونيو تاجاني.

وأشارت خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول على الإطلاق بين مسؤولين رفيعين بين البلدين.

وأكدت الخارجية أن الوزيران بحثا إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

وقال كوهين إن اللقاء التاريخي مع المنقوش يعد الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.

وأضاف وزير الخارجية أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانيات هائلة للدولة العبرية.

وبحث كوهين مع الوزيرة المنقوش سبل الحفاظ على تراث اليهود الليبيين والذي يشمل تجديد المعابد والكنس والمقابر اليهودية في ليبيا.

من جهته، أكد الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين، وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع”.