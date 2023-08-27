السفير الأمريكي: لا أحد يريد حكومة مؤقتة أخرى في ليبيا والحل بالانتخابات

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريشارد نورلاند، إنه لا يوجد أحد يريد حكومة مؤقتة أخرى في ليبيا تستمر 5 أعوام.

وأضاف السفير الأمريكي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع مجموعة من الصحفيين في القاهرة، أن الولايات المتحدة تسعى لمعالجة الأزمة السياسية ومساعدة ليبيا على الوصول إلى الانتخابات.

وتابع نورلاند: “الأطراف الخارجية والداخلية الفاعلة في ليبيا تقر بأن الطريق إلى استقرار البلاد يكمن في إجراء انتخابات ذات مصداقية، وأن الدول التي دعمت قبلا نوعا من النهج العسكري في الداخل الليبي وجدت أنه لم يكن مسارا ناجحا”.

واعتبر أن الانتخابات هي المفتاح لمساعدة البلاد في إعادة توحيد نفسها وإضفاء الشرعية على مؤسساتها وحماية سيادتها.

وقال: “أعتقد أن جميع القادة في ليبيا يشعرون بضغوط من الشعب للموافقة على الانتخابات، وخلال العامين الماضيين بلغت جميع الجهات الفاعلة الخارجية الرئيسة في ليبيا حد الاعتراف بأن أفضل طريقة للمضي قدما هي من خلال التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، وهناك مشاركة إيجابية للغاية مع كثير من الجهات الفاعلة المختلفة بالفعل”.