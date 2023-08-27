حزب العدالة والبناء يطالب بإقالة “المنقوش” فوراً

الوطن| رصد

استنكر حزب العدالة والبناء، ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

وطالب الحزب رئيس الحكومة المنتهية بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية، من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء المشبوه، الذي يعبر للحكومة بأن هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحاً وافياً.

وأكد الحزب على أن هذه الخطوة الخطيرة التي جرت تمثل خطا أحمر يجب عدم المساس به، وأن دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه وكفاحه ضد الاحتلال حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية.