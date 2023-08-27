المشري يطالب بإسقاط حكومة الوحدة بعد لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل

علق رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق في ليبيا، خالد المشري، على لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال المشري، إن حكومة الوحدة تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها.

وأضاف المشري عبر صفحته على “فيسبوك”: “مع تواتر الأنباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزياراتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها”.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، التقت بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، لبحث التعاون المشترك بعدد من الملفات، وفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان له: “تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وأضاف في بيانه: “الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.