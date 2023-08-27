وكيل وزارة الخارجية الأسبق: الصهاينة يعلمون أن حكومة الدبيبة غير شرعية

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن “الصهاينة يعلمون بأن هذه الحكومة غير شرعية ومتأكدين بأنها راحلة في أقرب وقت فلذلك لم يؤجلوا إعلان اللقاء بهم لثلاث أسباب رئيسية”.

وقال الصغير، في تصريح صحفي، أن السبب الأول، هو أن “الاطلاع الصهيوني يجعلهم بموقع يمكنهم من معرفة استحالة استمرارية هذه الحكومة وعجزهم عن دعم هذا الاستمرار ، ولا مطلب للمنقوش والدبيبات من الصهاينة سوى محاولة دعم استمرارهم ، فأوصل الصهاينة ردهم على هذه المطالب بكشف اللقاء”.

وتابع أن السبب الثاني، هو أن “تأخر الإعلان حتى لبضعة أسابيع سيفقد الحدث بالنسبة لهم قيمته وهو لقائهم بوزير في حكومة لا زالت تحظى باعتراف دولي، وتأخر الإعلان سيكون حتماً من غير قيمة بعد مغادرة هذه الحكومة”.

وختم موضحًا أن السبب الثالث هو “لاعتقادهم بإمكانية التأسيس النفسي لمن سيخلف المنقوش في كرسيها بحيث تسقط عنه سابقة لقاء نظير صهيوني”.