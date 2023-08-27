لبحث التعاون.. تفاصيل لقاء وزيرة الخارجية الليبية بنظيرها الإسرائيلي

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، لبحث التعاون المشترك بعدد من الملفات، وفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان له: “تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وأضاف في بيانه: “الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.