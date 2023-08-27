خطوات عجلة للتطبيع… المنقوش تلتقي وزير خارجية الاحتلال في إيطاليا

أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي إن وزيرها إيلي كوهين عقد اجتماعا في إيطاليا مع وزيرة خارجية الوحدة نجلاء المنقوش.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز فإن اللقاء عقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين ليبيا والاحتلال.

وقال كوهين في بيان: “تحدثت مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في ليبيا”.

يذكر أن أخبارا تم تداولها عن زيارة لعبدالمجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى تل أبيب بشكل سري قبل عقد خلالها لقاءات مع جهاز الموساد للتنسيق حول تطبيع العلاقات.