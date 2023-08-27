معلقًا على لقاء المنقوش وكوهين..البيوضي: قرار استبعاد الدبيبة نهائي والعجلة لن تعود للوراء

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اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن قرار استبعاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة نهائي والعجلة لن تعود للوراء.

وأضاف البيوضي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”اتجاه الدبيبة لإعلان نوايا بإقامة علاقات مع إسرائيل لا يعني أبدا أنه سيستمر أو يؤثر في القرار الأمريكي والدولي بخصوص تشكيل حكومة جديدة، فقرار استبعاده نهائي”.

وتابع المرشح :”أما إقامة علاقات طبيعية مع دولة إسرائيل فلن يتم خارج الإجماع الوطني وعبر مؤسسات منتخبة، وضمن تسوية شاملة تعالج فيها كل الملفات وعلى رأسها ملف اليهود الليبيين”.

وأكد البيوضي :”ما تم الإعلان عنه اليوم هو في الحقيقة تأكيد رسمي بأن الدبيبة لا يسعى للانتخابات وأن الوهم والتضليل الذي يبيعه عن التنمية وعودة الحياة بات خطابات مستهلكة ودعاية رخيصة، ولم يعد بيده إلا ورقة إسرائيل ليقذفها في وجه خصومه”.

ولفت المرشح الرئاسي إلى أن هذه هي القشة التي يتعلق بها الدبيبة كغريق وستكتشف قريبا أنها كانت قفزة في الهواء ، وهي خطوة قادمة به أو بدونه ولا يملكها بمفرده بل ستأتي في لحظتها التاريخية ولن تكون أداة (لأيًا كان) للوصول للسلطة أو الاستمرار فيها.

وأفاد أن المبادرة العربية في العام 2002 حددت اتجاه العلاقات العربية الإسرائيلية وأنهت الجدل حول قضية التطبيع الكامل للعلاقات العربية الإسرائيلية ، والسلام أو التطبيع مع إسرائيل لن يمنح صك الغفران لأحد لأنه مسار حتمي بإجماع عربي وكل الدول منخرطة فيه سرا وعلانية.

وختم البيوضي منشوره بالقول :”لقد قذف الدبيبة بكل أوراقه ليستمر في السلطة وآخرها التوجه نحو إسرائيل، لكنه مغادر على أي حال، لقد انتهت حكومة الدبيبة والعجلة لن تعود للوراء”.

وكشفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأحد أن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وأوضحت الوزارة – وفقا لـ”أيرونيوز” – أن اللقاء الذي وصفته بالتاريخي جرى الأسبوع الماضي بالعاصمة الإيطالية روما برعاية وزير الخارجية أنطونيو تاجاني.

وأشارت خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول على الإطلاق بين مسؤولين رفيعين بين البلدين.

وأكدت الخارجية أن الوزيران بحثا إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

وقال كوهين إن اللقاء التاريخي مع المنقوش يعد الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.

وأضاف وزير الخارجية أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانيات هائلة للدولة العبرية.

وبحث كوهين مع الوزيرة المنقوش سبل الحفاظ على تراث اليهود الليبيين والذي يشمل تجديد المعابد والكنس والمقابر اليهودية في ليبيا.

من جهته، أكد الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين، وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع”.